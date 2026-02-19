Москва встала в 9-балльных пробках на фоне непогоды

Автомобильные пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Самые большие затруднения наблюдаются в центре города — на севере, северо-западе и юге Садового кольца. Автомобилистам придется постоять в пробках на Новом Арбате в сторону центра, а также на улице Знаменка, на Остоженке, на Малом Каменном мосту, на Гоголевском бульваре, а также на Гончарной набережной.

До этого столичный дептранс порекомендовал жителям отложить поездки на автомобилях и пересесть на метро из-за снегопада, обрушившегося на Москву.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее предупредил, что в Москве вырастут самые высокие сугробы с начала зимы. По его словам, в четверг высота снежного покрова в российской столице увеличится на 32 см. Тишковец обратил внимание, что в течение дня в Москве будет побит рекорд 19 февраля 1994 года по высоте сугробов, тогда сугробы в столице достигали 72 см. Прежний максимум был зафиксирован 19 февраля 2024 года, когда высота снежного покрова составляла 66 см.

Ранее в московских аэропортах отменили около 20 рейсов из-за непогоды.