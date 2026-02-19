Размер шрифта
В Белгороде начали временно отключать свет после ракетного обстрела ВСУ

Гладков: в Белгороде и области начались веерные отключения электроэнергии
Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

После обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде и области начались веерные отключения электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в ближайшее время без света временно останутся Белгород, а также Ракитянский, Ивнянский, Краснояружский, Борисовский, Грайворонский, Шебекинский, Белгородский, Яковлевский, Корочанский и Прохоровский округа.

По словам Гладкова, составить график веерных отключений невозможно из-за сильной нагрузки на сети. Однако специалисты делают все возможное, чтобы устранить все повреждения, добавил глава региона.

Накануне Белгород подвергся массовому ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате атаки энергетические объекты города получили серьезные повреждения.

14 февраля Гладков заявил, что горячей воды в домах Белгорода с централизованным теплоснабжением не будет до конца сезона из-за масштабных разрушений, вызванных ударами ВСУ. По его данным, в области сохраняется подача воды, газа, тепла и электроэнергии, а также отведение канализации с помощью постоянных или резервных источников энергообеспечения.

Ранее ВС России уничтожили РСЗО чешского производства, которая обстреливала Белгородскую область.
 
