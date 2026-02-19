«18+»: Shaman облизал Байкал

Певец Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) сообщил в Telegram-канале, что попробовал на вкус самое чистое озеро России – Байкал.

Дронов опубликовал видео, как лижет замороженную воду озера. Артист заявил, что ему вкусно.

«18+» – подписал публикацию певец.

В феврале музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певец Shaman потерял популярность из-за однообразия своего творчества. Он отметил, что Дронов не только не подарил новых хитов, но и его музыке стало совершенно чуждо творчество.

По мнению критика, песни Shaman стали чрезмерно политизированы и превратились в лозунги. Соседов уверен, что именно это утомило и отвернуло слушателя.

Эксперты, считает Соседов, ждут от этого артиста новых композиций, которые помогут ему раскрыть новые грани таланта — например, песни с лирическим и романтическим содержанием.

Последним выпущенным треком Shaman стала композиция «Метелица», ноябрь 2025 года. Среди других работ артиста: кавер «Небо славян», «Бывшие» и «В памяти людей».

Ранее Shaman и Мизулина разругались за кулисами КВН.