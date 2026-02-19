Дефицит одного витамина связали с риском тяжелого течения гриппа

Дефицит витамина D может быть связан с более тяжелым течением гриппа и COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Университета Штефана чел Маре в Сучаве (Румыния). Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Исследователи проанализировали данные клинических испытаний и метаанализов, посвященных роли витамина D в развитии вирусных инфекций. По их данным, низкий уровень этого витамина нередко ассоциируется с более тяжелыми исходами COVID-19. В ряде рандомизированных исследований прием витамина D снижал риск госпитализации в отделения интенсивной терапии и потребность в искусственной вентиляции легких. Однако крупные испытания не подтвердили его влияния на смертность.

Авторы отмечают, что наиболее выраженный эффект наблюдался у пациентов с исходным дефицитом витамина D. У людей с нормальным уровнем значимого дополнительного преимущества, как правило, не выявлялось.

Ученые добавили, что относительно гриппа результаты выглядели более очевидными. Исследования показывают умеренное снижение риска заражения при регулярном приеме витамина D и низком базовом уровне 25(OH). Также обсуждается возможная связь дефицита витамина D с повышенным риском длительного течения COVID-19, однако причинно-следственная зависимость пока не доказана.

Исследователи подчеркивают, что витамин D не следует рассматривать как самостоятельное средство лечения вирусных инфекций — добавки не заменяют вакцинацию и стандартную терапию. Однако поддержание уровня этого вещества может быть частью стратегии укрепления иммунной защиты. Ученые напомнили, что витамин D также содержится в продуктах животного происхождения. Им богаты жирные сорта рыбы (лосось, скумбрия, тунец), печень трески и яйца.

