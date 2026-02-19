Российская фигуристка: неверное, на месте Петросян я бы рискнула

Российская фигуристка Ирина Слуцкая заявила, что решение о том, какие прыжки должна исполнить Аделия Петросян в произвольной программы Олимпиады, должна принимать спортсменка и ее тренерский штаб, передает RT.

«Будь у меня такая позиция, как сейчас у Аделии, я бы, наверное, рискнула. Но только в том случае, если сложный прыжок получается хотя бы раз из двух‑трех попыток. Мы не знаем, в каком состоянии находится Петросян. Решение должна принимать она и ее тренерский штаб», — сказала Слуцкая.

18 февраля Петросян выступила с короткой программой на Олимпиаде. Прокат фигуристки судьи оценили в 72,89 балла, что позволило ей занять пятое промежуточное место. В своей программе она чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.



Ранее Петросян показала чистые четверные прыжки на тренировке.