В соцсетях появились фото машин с новым кодом Владимирской области на номерах

РИА Новости: во Владимирской области начали выдавать автономера с кодом 133
platesmania.com

Жители Владимирской области начали получать автомобильные номера с новым кодом региона — 133, сообщает РИА Новости.

Ранее в регионе использовались только номера с кодом 33. Сейчас на дорогах области уже стали появляться автомобили с обновленными номерными знаками, местные жители делятся фотографиями машин с ними в социальных сетях.

Введение трехзначных кодов в регионах происходит по мере исчерпания всех возможных комбинаций букв и цифр в рамках старого кода. Это стандартная практика, позволяющая избежать повторов и обеспечить достаточное количество уникальных номеров для всех транспортных средств.

О начале выдачи госномеров автомобилей с кодом региона 133 во Владимирской области «Газета.Ru» сообщала 6 февраля со ссылкой на источник в местном МРЭО ГИБДД. До этого регион оставался одним из немногих в России, где сохранялся двузначный код госномеров.

Корреспондент «Газеты.Ru» отмечал, что в ожидании ввода трехзначного кода многие владимирские автомобилисты специально откладывали получение новых номерных знаков, рассчитывая, что региону будет присвоен «красивый» код 333.

Ранее госномера с новым кодом региона начали выдавать в Санкт-Петербурге.
 
