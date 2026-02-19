Размер шрифта
Продюсер раскрыл, сколько Ефремову заплатят за съемки в первом после УДО сериале

Продюсер Рудченко: Ефремову могут предложить 200 тысяч за день съемок в сериале
Сергей Пятаков/РИА Новости

Продюсер Павел Рудченко рассказал «Газете.Ru», что у Михаила Ефремова повысится гонорар за съемки. По его словам, за первую роль в сериале после освобождения актеру могут платить около 200 тысяч рублей в день.

Рудченко отметил, что вышедший из колонии по УДО Ефремов очень востребован. Это доказали продажи билетов на спектакль с артистом в главной роли. Продюсер считает, что, если до уголовного дела представитель знаменитой династии получал примерно 140 тысяч рублей за съемочный день, то теперь сумма увеличится.

«С учетом ажиотажа на спектакль, в котором принимает участие Михаил Ефремов, там прямо аншлаги, думаю, что гонорар не то что не понизится, а даже может повыситься. Вполне съемочный день может стоить 200 тысяч рублей», – заявил Рудченко.

По мнению продюсера, уже сейчас можно говорить об успехе сериала Сергея Кальварского. Он уверен, что зрители будут смотреть его из-за Ефремова.

«Успех сериала может быть во многом именно благодаря роли Михаила Ефремова, потому что сохраняется определенный ажиотаж вокруг его имени. Я думаю, вот этот интерес как раз-таки подстегнет внимание зрителя к этому проекту», — поделился продюсер.

Новый проект режиссера Кальварского пока находится в разработке. Создатель сериала признался, что Михаил Ефремов сыграет главную роль, и это будет положительный персонаж. Другие подробности пока не раскрываются.

Ранее Никита Высоцкий рассказал об игре Михаила Ефремова в первом после УДО спектакле.
 
