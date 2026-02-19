Европейским политикам стоит объяснить вопросы обеспечения национальной безопасности после упреков в адрес России по поводу строительства военных объектов на границе с Финляндией. Об этом в соцсети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Профессор прокомментировал слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, который в интервью телеканалу Euronews заявил, что Россия строит новые военные объекты у границы с Финляндией, «как во время холодной войны».

«Кто-то должен объяснить европейским политикам вопросы безопасности. Чего они ожидали, если Финляндия, которая была одним из самых успешных примеров нейтрального государства, превратилась в крупнейший фронт НАТО против России», – написал Дизен.

В феврале бывшая глава штаба финской полиции безопасности (Supo) Саана Нильссон заявила, что в Финляндии безосновательно разгоняют российскую «угрозу». А посол России в Хельсинки Павел Кузнецов отметил, что намеков на изменение антироссийского курса Финляндии нет.

