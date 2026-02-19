Российский ски-альпинист вышел в полуфинал Олимпиады

Российский ски-атлонист Никита Филипов вышел в полуфинальный забег Олимпиады в спринте.

В своем четвертьфинальном забеге Филиппов занял второе место, отстав от лидера на полторы секунды. Финальные и полуфинальные забеге также пройдут 19 февраля. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева, чье четвертое место в скиатлоне остается лучшим результатом для россиян на ОИ в Италии.



