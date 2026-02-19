На Болотной площади пройдут масленичные гулянья

Зимний фестиваль «Усадьбы Москвы» организует масленичные гуляния. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Мостуризма.

Мероприятие пройдет с 13 по 22 февраля. Уличные мероприятия состоятся на Тверском бульваре и Болотной площади. Жители и гости столицы смогут поучаствовать в различных конкурсах, танцевальных состязаниях, сплясать в хороводе, а также послушать передвижной музыкальный оркестр.

21 и 22 февраля с 17:15 до 20:30 в музее-заповеднике «Коломенское» состоится концерт под открытым небом.

Фестиваль «Усадьбы Москвы» стартовал 1 декабря 2025 года. Он объединил 15 исторических зданий и музеев-заповедников, где запланировано более тысячи мероприятий.

Масленица началась 16 февраля. Церковный праздник продлится неделю и завершится 22 февраля, в Прощеное воскресенье. «Газета.Ru» подготовила разные варианты открыток и поздравлений с Масленицей, которые можно скачать и отправить в мессенджере родным и близким.

Ранее сообщалось, что Русалка и Кощей спустятся в подземелья Винзавода на Масленицу.