Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

На Болотной площади пройдут масленичные гулянья

Фестиваль «Усадьбы Москвы» проведет масленичные гулянья
Пресс-служба Мостуризма

Зимний фестиваль «Усадьбы Москвы» организует масленичные гуляния. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Мостуризма.

Мероприятие пройдет с 13 по 22 февраля. Уличные мероприятия состоятся на Тверском бульваре и Болотной площади. Жители и гости столицы смогут поучаствовать в различных конкурсах, танцевальных состязаниях, сплясать в хороводе, а также послушать передвижной музыкальный оркестр.

21 и 22 февраля с 17:15 до 20:30 в музее-заповеднике «Коломенское» состоится концерт под открытым небом.

Фестиваль «Усадьбы Москвы» стартовал 1 декабря 2025 года. Он объединил 15 исторических зданий и музеев-заповедников, где запланировано более тысячи мероприятий.

Масленица началась 16 февраля. Церковный праздник продлится неделю и завершится 22 февраля, в Прощеное воскресенье. «Газета.Ru» подготовила разные варианты открыток и поздравлений с Масленицей, которые можно скачать и отправить в мессенджере родным и близким.

Ранее сообщалось, что Русалка и Кощей спустятся в подземелья Винзавода на Масленицу.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!