В Госдепе призвали ЕС отказаться от реализации «Северного потока — 2»

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Высокопоставленный чиновник американского Госдепа заявил, что инцидент в Керченском проливе должен заставить страны Евросоюза (ЕС) отказаться от проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, произошедшее должно напомнить, что строительство трубопровода является «плохой идеей».

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«Я сказал бы, что инцидент в Керчи — напоминание, что чем больше газовой инфраструктуры вы имеете в обход Украины благодаря «Северному потоку — 2», тем слабее средства устрашения и сдерживания российской военной агрессии», — сказал чиновник.

Он добавил, что после инцидента в Керченском проливе в ФРГ стали лучше относиться к призывам США, связанным с реализацией проекта.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ Германии от «Северного потока — 2» навредил бы Украине.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.