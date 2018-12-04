В ЦБ предложили разрешить россиянам не платить ипотеку

<img src="//img.gazeta.ru/files3/355/12030355/RIAN_5616881.HR-pic905-895x505-27239.jpg">

Первый заместитель председателя Центробанка России Сергей Швецов заявил, что регулятор предлагает закрепить за гражданами право временно приостановить выплаты по ипотеке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом зампред ЦБ заявил во время круглого стола в Совете Федерации.

Реклама

По словам Швецова, россияне в возрасте до 30-35 стали гораздо чаще менять место работы.

«Причем смена работы не всегда связана с желанием работника, это связано с обстоятельствами, которые приводят к закрытию предприятий, увольнению граждан, и гражданин, попадая в такую жизненную ситуацию, должен обеспечивать свое существование в период, пока он ищет работу», — отметил зампред.

Ранее в Минстрое заявили о «поплывших» показателях по ипотеке.