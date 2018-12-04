В Счетной палате признали конфискацию имущества убыточной для государства

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Росимущество потратило больше средств на хранение конфискованного имущества, чем получило дохода от его продажи. Об этом пишет РБК со ссылкой на заключение по итогам проверки Счетной палаты.

Аудиторы Счетной палаты заявили, что трудности с хранением имущества являются «отдельной проблемой».

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«В 2017 году расходы за хранение составили 222 млн руб., а доходы от реализации — 180 млн руб., за первое полугодие 2018 года — 62 млн и 64 млн руб. соответственно», — говорится в заключении.

При этом, считают в Счетной палате, Росимущество не может эффективно распоряжаться конфискованным имуществом из-за «недостаточного нормативного регулирования». Аудиторы констатировали, что основные документы, регламентирующие эту сферу, утратили актуальность.

Ранее Госдума одобрила закон о конфискации средств коррупционеров в ПФР.