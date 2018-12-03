На Украине сформировали санкционный список из-за инцидента в Черном море

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко направил президенту страны Петру Порошенко и в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) письмо с предложением о санкциях в отношении ряда юридических и физических лиц из России за «вооруженную агрессию» против кораблей ВМС ВС Украины, передает УНН.

В письме предлагается в установленном порядке вынести на рассмотрение СНБО вопрос об экономических и других ограничительных мерах против россиян,» в частности в виде блокирования активов на территории Украины».

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Кто именно попал в санкционный список украинских властей, не уточняется.

Ранее сообщалось, что экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заподозрила в «искусственности» военное положение на Украине.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.