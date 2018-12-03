Украина попала в мировые лидеры по частоте банковских кризисов
Национальный банк Украины (НБУ) проинформировал, что страна входит в топ-3 стран-лидеров по частоте системных банковских кризисов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно имеющейся информации, из-за кризиса 2014-2016 годов украинская сторона лишилась почти 40% ВВП, что сказалось на экономическом росте и кредитовании страны.
Реклама
«Реализация Национальным банком макропруденциальной политики будет содействовать не только устойчивости финансовой системы, но и усилению доверия к банкам», — сказал возглавляющий НБУ Яков Смолий.
Ранее Всемирный банк рассказал о высоком уровне бедности на Украине.