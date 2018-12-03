Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро

Рубль в понедельник, 3 декабря, растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По данным на 10.03 мск, курс доллара расчетами «завтра» снизился на 71 коп. — до 66,24 руб., а курс европейской валюты уменьшился на 40 коп. и составил 75,34 руб.

Реклама

При этом февральский фьючерс на нефть Brent вырос на 4,42% — до 62,09 за баррель.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

Ранее рубль снижался к доллару и евро.