В Белоруссии нашли полмиллиона «тунеядцев»

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Министр труда и социальной защиты Белоруссии заявил, что около полмиллиона человек оказались в базе не занятых в экономике трудоспособных граждан страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данная база позволяет увидеть, что происходит на рынке труда в Белоруссии.

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Он также добавил, что «тунеядцы» будут платить полную сумму за газ, отопление и горячую воду с 2019 года.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет об отмене «налога на тунеядцев».