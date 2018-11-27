ЦБ не подтвердил массовые жалобы клиентов банков на отказы в проведении операций
В Банке России сообщили, что не получали массовых обращений клиентов банков об отказе в проведении платежей. Об этом сообщает РИА «Новости».
В пресс-службе ЦБ отметили, что по закону банк должен связаться с клиентом, если подозревает, что операция совершается мошенниками, назначение платежа или происхождение средств банк запрашивать при этом не должен.
«Массовых обращений об отказе банков в проведении платежей в Банк России не поступало. При этом если клиент столкнулся с такой проблемой, он может обратиться в интернет-приемную Банка России», — заявили в ЦБ.
Ранее во вторник газета «Известия» писала, что клиенты нескольких российских банков сообщили, что кредитные организации потребовали от них обоснования денежных переводов, сумма которых не превышает 1 тыс. руб.