Гривна упала к доллару и евро

Курс украинской гривны опустился к доллару и евро в ходе торгов 26 ноября на фоне инцидента в Керченском проливе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко решил ввести военное положение на всей территории Украины с 28 ноября.

Торги на украинском межбанковском рынке закрылись снижением гривны на 12 копеек, на отметке 27,46 гривны за долллар.

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Гривна упала к евро на 16 копеек, и составила 31,62 гривны за евро.

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