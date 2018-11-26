Корпорация МСП презентовала индийцам навигатор по малому бизнесу

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства презентовала портал бизнес-навигатора МСП индийской делегации, которая посетила Петербург в рамках Первого Российско-Индийского стратегического экономического диалога. Главным событием мероприятия было пленарное заседание с участием главы Минэкономразвития Максима Орешкина и вице-председателя Национального института трансформации Индии Раджива Кумара.

«По состоянию на конец ноября 2018 года на Портале зарегистрировано около 1 млн 300 тыс. пользователей, из которых почти 900 000 - субъекты малого и среднего предпринимательства», — отмечается в сообщении Корпорации МСП.

Бизнес-навигатор разработан предjставляет доступ в режиме «одного окна» о всех видах господдержки малого и среднего бизнеса, кредитных продуктах, гарантиях. Там можно определить оптимальный вид бизнеса, рассчитать бизнес-план по более чем 100 видам бизнеса, наилучшее местоположение. Сейчас к порталу подключены 172 города, в привязке ним и даже районам можно узнать объем спроса, данные о конкурентах и т.д.