Общественный совет «Аэрофлота» обсудил стратегию и «плоские» тарифы

Общественный совет «Аэрофлота» на заседании в понедельник обсудил стратегию развития группы и «плоские» тарифы на субсидируемых маршрутах, сообщает авиаперевозчик. Председатель совета – заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, в него входят представители бизнеса, СМИ, общественных организаций, профессиональных объединений, культуры и спорта.

Ранее «Аэрофлот» обновил стратегию до 2023 года, которая теперь предусматривает в том числе достижение цели по пассажироперевозкам до 100 млн пассажиров в год, увеличение объема транзитных перевозок втрое, наращивание парка воздушных судов, развитие региональных хабов. Так, к 2023 году планируется открыть базы в Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске (международный хаб). По итогам января-сентября 2018 года «Аэрофлот» нарастил пассажиропоток в годовом выражении на 10,1% - до 42,2 млн человек.

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Члены совета также заинтересовались вопросом доступности перевозок в Крым, Калининград и города Дальнего Востока.

«В частности, для сохранения доступной цены на авиаперевозки в города Дальнего Востока принято решение о частичной передаче перевозок по «плоским» тарифам дочерней авиакомпании «Россия». За счет этого снизится средний «плоский» тариф, предлагаемый группой «Аэрофлот», а количество билетов по указанным тарифам вырастет», — говорится в сообщении.

«Наша цель не просто рекордные количественные показатели, но и лидирующие позиции в области эффективности бизнеса, применения цифровых технологий, по уровню сервиса, а главное – беспрецедентное повышение доступности авиаперелетов для российских граждан», — заявил глава авиаперевозчика Виталий Савельев.