Три агломерации Ростовской области улучшат автодороги в рамках нацпроекта

В Ростовской области в 2019 году планируется потратить 3,3 млрд рублей на ремонт и реконструкцию дорог, сообщает администрация региона. Ремонтные работы развернутся в трех городских агломерациях: Ростовской, Таганрогской и Шахтинской (охватывают в общей сложности 21 муниципальное образование).

Уже создан перечень дорог, которые должны привести в порядок до 2024 года. Так, дороги местного значения отбирали: это основные транспортные артерии населенных пунктов, имеющие высокую социальную значимость, направление транспортных потоков на трассы областного и федерального значения, также вошедшие в состав агломераций.

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«В 2018 году на реализацию проекта было направлено 1,6 млрд рублей. За счет этого отремонтировано 85 дорожных объектов общей протяженностью 146 км. В результате доля дорог в нормативном состоянии выросла в Ростовской агломерации с 56% до 65%. В 2019-м планируем направить в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги» 3,3 млрд рублей», — рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев на форуме «Транспорт России».

Ростовская область – один из 36 регионов России, который в 2017-2018 годах принимал активное участие в приоритетном федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги». С 2019 года этот проект станет еще масштабнее, приобретя статус национального и время реализации до 2024 года. По его итогам 85% дорог городских агломераций должны прийти в соответствие с требованиями нормативов.

Общая протяженность автодорог Ростовской агломерации, на которые приходится основная транспортная нагрузка, составляет 2 273 км. Это всего 6,5% от общей протяженности дорог региона. По нагрузке на сеть Ростовская агломерация находится на 3 месте в России после Москвы и Санкт-Петербурга.

По итогам 2018 года в Ростовской агломерации, с учетом федеральных объектов, планируется отремонтировать свыше 200 км дорожного полотна. В результате доля автодорог, соответствующих нормативам, должна возрасти до 66%, а количество мест концентрации ДТП – сократиться с 53 до 3.