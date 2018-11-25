Европарламент назвал сроки голосования в поддержку соглашения о Brexit
Глава Европарламента Антони Таяни заявил, что ЕП может провести голосование в поддержку проектов соглашения по выходу Великобритании из состава ЕС в январе или феврале, передает РИА «Новости».
«Мы проголосуем, возможно, в поддержку соглашения, есть большинство, в январе, максимум в феврале», — сказал Таяни.
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Он также отметил, что считает это соглашение удачным для обеих сторон.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к британскому народу с просьбой поддержать проект сделки с Евросоюзом по условиям Brexit.