Цена на нефть рухнула ниже $59
В пятницу, 23 ноября, стоимость нефти марки Brent упала на 5,78% и составляет в настоящее время менее $59. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Январский фьючерс на нефть марки Brent опустился до $58,98 за баррель.
В последний раз стоимость нефти этого сорта была ниже $59 за баррель 27 октября 2017 года.
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