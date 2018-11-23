В МИД Италии анонсировали заседание Российско-итальянского экономического совета
Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези сообщил, что очередное заседание Российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству состоится в Риме 16-17 декабря, передает ТАСС.
Данное заявление он сделал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
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Как отмечается, с российской стороны совет возглавляет глава Минпромторга Денис Мантуров, с итальянской — глава МИД.
Ранее Лавров провел встречу с президентом Ирака за закрытыми дверями.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Лаврова с коллегами из Италии, Иордании, Ирана.