В МИД Италии анонсировали заседание Российско-итальянского экономического совета

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Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези сообщил, что очередное заседание Российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству состоится в Риме 16-17 декабря, передает ТАСС.

Данное заявление он сделал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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Как отмечается, с российской стороны совет возглавляет глава Минпромторга Денис Мантуров, с итальянской — глава МИД.

Ранее Лавров провел встречу с президентом Ирака за закрытыми дверями.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Лаврова с коллегами из Италии, Иордании, Ирана.