Совфед одобрил поправки в федеральный бюджет на 2018 год

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Совет Федерации одобрил поправки в федеральный бюджет на текущий год, передает РИА «Новости».

Как отмечается, профицит бюджета увеличивается с 0,5% до 2,1% ВВП и составит 2 трлн 138,7 млрд рублей.

Сообщается, что доходы бюджета увеличиваются на 1 трлн 874,7 млрд рублей — до 18 трлн 947,6 млрд рублей. Подчеркивается, что это произошло в основном за счет роста нефтегазовых доходов, который составил 1 трлн 582,2 млрд рублей.

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Объем расходов увеличивается на 217,7 млрд рублей — до 16 трлн 808,8 млрд рублей.

Добавляется, что помимо увеличения расходов перераспределяются сэкономленные средства в размере 131,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла поправки в бюджет 2018 года.