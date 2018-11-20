Цена на нефть Brent упала ниже $63 за баррель впервые с февраля
Цена на нефть марки Brent впервые с 14 февраля упала ниже $63 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.58 мск стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 5,49% до $63,12 за баррель.
Подчеркивается, что ранее в ходе торгов этот показатель достигал $62,98.
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Отмечается, что цена январских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 5,31% до $54,16 за баррель.
По мнению директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, такая ситуация объясняется опасениями, что на рынке нефти в 2019 году будет избыток предложения.
Ранее сообщалось, что в ОПЕК спрогнозировали рекордную добычу нефти в России в 2018 году.