Мэй не видит альтернатив ее плану по Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своей статье для газеты The Sun выразила мнение, что альтернатив ее плану по выходу страны из состава Евросоюза нет.

Британский премьер отметила, что «тысячи часов» переговоров привели к решающему шагу, за который высказались британцы на референдуме, а также напомнила, что сторонам удалось договориться о «подробных условиях» выхода и «широких условиях» будущих отношений вне ЕС.

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«Нет альтернативного плана. Нет иных условий, на которых мы могли бы договориться с ЕС. Курс, который я установила, верный для страны и единственный, который будет работать», — заявила Мэй.

Она выразила уверенность в том, что отношения с Евросоюзом не ухудшатся, а, напротив, приведут к светлому будущему Британии как суверенной нации.

По утверждению Мэй, теперь страна вернет себе контроль над финансами, законотворчеством и государственными границами, а также сможет сохранить миллионы рабочих мест для британцев.

Британское правительство утвердило текст соглашения по выходу из ЕС 14 ноября.

Ранее Мэй призналась, что стакан виски помог ей пережить тяготы Brexit.