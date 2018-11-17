В работе «Северного потока» произошел сбой
Поставки СПГ по газопроводу «Северный поток» прервались из-за сбоя в электросети. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании-оператора Gascade.
Работа газопровода прерывалась ночью из-за проблем с электроснабжением. Перебой электросети произошел в немецком Грайфсвальде около 6 утра по московскому времени.
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В настоящий момент «Северный поток» возобновил работу, в компании предприняли необходимые меры по восстановлению транспортировки.
Ранее сообщалось, что США и Украина объединились против «Северного потока — 2».