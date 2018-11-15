Путин прокомментировал ситуацию с участием России в Давосском форуме

Президент России Владимир Путин заявил, что российские бизнесмены вправе сами решать, принимать ли им участие в экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что вводя ограничения в отношении российских участников, руководство форума вводит ограничения в отношении самого себя.

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«Если кто-то на площадках подобного рода вводит ограничения, они работают сами против себя. Они разрушают основу своей деятельности. Это мы должны иметь в виду», — заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что российское руководство не обсуждало на саммите АСЕАН идею бойкота форума в Давосе.