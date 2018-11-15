Набиуллина назвала главные вызовы для ЦБ России

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Председатель Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что колебания цен на нефть и отток капитала являются главными экономическими рисками. Слова председателя ЦБ передает РИА «Новости».

Данное заявление Набиуллина сделала во время выступления на VIII конгрессе финансистов Казахстана. Она отметила, что ситуация с ценами на нефть и отток капитала с развивающихся рынков угрожают финансовой стабильности не только России, но и Казахстана.

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«В настоящий момент я бы отметила два таких риска, два источника волатильности. Первый — это колебание цен на сырьевые товары. Для России и Казахстана — это важный фактор влияния на экономику и финансовую систему. Второй внешний источник волатильности — это изменения потоков капитала на наши рынки», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ добавила, что плавающий курс позволяет адаптироваться к таким шокам, однако сильные колебания могут привести к сильной волатильности и, следовательно, повышению процентных ставок.

Ранее Набиуллина рассказала, как разогнать рост российской экономики.