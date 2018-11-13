Россия поставила ультиматум по участию в Давосском форуме

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российская делегация не приедет на международный экономический форум в Давосе, если Швейцария не откажется от запрета на участие в нем ряда российских бизнесменов. Слова премьера приводит РИА «Новости».

Медведев подчеркнул, что обсуждал запрет с президентом Швейцарской конфедерации и в беседе с ним отметил, что ограничения являются «очень странными». Глава Швейцарии в свою очередь пообещал «навести справки».

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«Если эти решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придется принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме», — сказал Медведев.

Он резюмировал, что если запрет не будет снят, то в Давос «никто не поедет».

Ранее в Кремле уже комментировали отказ на участие в Давосском форуме российским бизнесменам.