В Кремле прокомментировали ситуацию с ценами на топливо
В Кремле рассчитывают на реакцию правительства на опасения независимых АЗС из-за решения о заморозке цен на нефтепродукты, сообщает ТАСС.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, ситуация гибкая и, конечно, мы не сомневаемся, что правительство так или иначе будет на это реагировать», — сказал Песков.
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Он также описал сложившуюся ситуацию как «рабочие моменты».
Ранее сообщалось, что нефтяные компании подписали с Минэнерго соглашения о сдерживании цен на бензин.