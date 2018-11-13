В Кремле прокомментировали ситуацию с ценами на топливо

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В Кремле рассчитывают на реакцию правительства на опасения независимых АЗС из-за решения о заморозке цен на нефтепродукты, сообщает ТАСС.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, ситуация гибкая и, конечно, мы не сомневаемся, что правительство так или иначе будет на это реагировать», — сказал Песков.

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Он также описал сложившуюся ситуацию как «рабочие моменты».

Ранее сообщалось, что нефтяные компании подписали с Минэнерго соглашения о сдерживании цен на бензин.