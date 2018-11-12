SWIFT сообщила США об отключении иранского Центробанка

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Замминистра финансов США Сигал Манделкер заявила, что платежная система SWIFT уведомила США об отключении Центрального Банка Ирана и другие иранские организации от своей системы обмена сообщениями, передает Reuters.

Она подчеркнула, что Вашингтон намерен жестко реализовывать санкции против Ирана, а также принять дополнительные меры для оказания давления. Замминистра добавила, что что ее не беспокоит инициатива Евросоюза о создании механизма внешнеторговых расчетов с Тегераном в обход американских санкций.

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«Думаю, более значительная новость в Европе — это то, что компании уже в большом количестве уходят из Ирана. Я совсем не испытываю беспокойства по поводу специального платежного канала», — полагает Манделкер.

Она также выразила надежду на то, что США и ЕС удастся найти дополнительные механизмы, при помощи которых они смогут работать вместе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал давление на SWIFT из-за Ирана недопустимым.