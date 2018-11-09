Минфин США отложил для трех российских компаний вступление в силу санкций

Министерство финансов США в очередной раз отложило вступление в силу санкций для трех российских компаний для завершения операций с их акциями, контрактами и долговыми инструментами, передает РИА «Новости».

Согласно документу, срок вступления ограничений в силу был перенесен на 7 января 2019 года.

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Как отмечается, в число компаний вошли «Русал», En+ и группа «ГАЗ».

В начале апреля все компании были внесены в санкционный список. Ограничения предполагают блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с данными компаниями для американцев.

В прошлый раз срок вступления санкций в силу был перенесен 12 октября, ограничения должны были начать действовать с 25 декабря текущего года.