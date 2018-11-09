Уровень безработицы в России достиг исторического минимума

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Уровень безработицы в России в сентябре текущего года достиг исторического минимума в 4,7%. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

По данным ведомства, динамичный рост оплаты труда наблюдается в социальном и во внебюджетном секторе.

Согласно прогнозам Минэкономразвития, уровень безработицы по итогам 2018 и 2019 годов составит 4,8%.

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Однако, как отмечается, в 2020 году уровень безработицы в России снизится до 4,7%.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о росте зарплат и сокращении безработицы.