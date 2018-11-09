Уровень безработицы в России достиг исторического минимума
Уровень безработицы в России в сентябре текущего года достиг исторического минимума в 4,7%. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.
По данным ведомства, динамичный рост оплаты труда наблюдается в социальном и во внебюджетном секторе.
Согласно прогнозам Минэкономразвития, уровень безработицы по итогам 2018 и 2019 годов составит 4,8%.
Реклама
Однако, как отмечается, в 2020 году уровень безработицы в России снизится до 4,7%.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о росте зарплат и сокращении безработицы.