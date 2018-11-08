США вводят новые санкции против России

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер анонсировал введение новых санкций против России из-за Крыма и Донбасса, РИА «Новости».

По его словам, новые санкции будут введены 8 ноября в отношении трех физических лиц и девяти организаций.

«Сегодня Соединенные Штаты вводят финансовые санкции, новые санкции, относящиеся к Крыму и Донбассу… Это санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций, которые поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины через частные инвестиционные и приватизационные проекты или которые причастны к серьезным нарушениям прав человека», — объявил Волкер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что с 2011 года США 62 раза вводили антироссийские санкции.