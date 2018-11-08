Польша подписала контакт на поставку газа из США в течение 24 лет

Польская компания PGNiG подписала с американской Cheniere Marketing International 24-летний контракт на поставку СПГ. Об этом сообщается на сайте PGNiG.

Отмечается, что в 2019-2022 годах общий объем поставок составит около 0,52 млн. тонн СПГ, однако за 2023-2042 годы общий объем поставок достигнет примерно 29 млн. тонн, таким образом, каждый год Польша будет закупать у США 1,45 млн. тонн СПГ.

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По словам председателя правления PGNiG Петра Войняка, условия контракта полностью удовлетворяют польскую сторону.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на критику газопровода «Северный поток — 2» в Польше.