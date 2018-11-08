«Ъ»: АЗС начали скрытно повышать цены на топливо для компаний

Крупные нефтяные компании начали скрытно повышать цены на топливо для корпоративных клиентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, нефтекомпании из-за нестабильной ситуации на рынке топлива начали вводить наценки вместо скидок по топливным картам для корпоративных клиентов. По словам источников, введение наценок началось уже после того, как компании договорились с правительством о заморозке мелкооптовых цен в июне. В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака сообщили, что в правительстве нет информации о клиентских программах сетей АЗС.

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Собеседники газеты отмечают, что повышение цен может сказаться на транспортных затратах, которые повлияют на конечную стоимость продуктов, доставляемых ритейлерами.

Ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал рост цен на бензин.