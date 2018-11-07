Кожемяко обсудит с Артемьевым вопрос снижения цен на рыбу в Приморье

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил, что проведет встречу с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорем Артемьевым. Темой переговоров станет инициатива приморский властей о снижении цен на рыбу, передает газета «Известия».

2 ноября рыбохозяйственные компании и предприятия торговли региона подписали соглашение о поставках рыбы напрямую. Это позволит торговым сетям продавать рыбу по социальным ценам. Соглашение было подписано при участии врио губернатора края Олега Кожемяко.

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Инициативу властей Приморья подвергла критике Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Организация пожаловалась на действие администрации региона в ФАС. Жалоба поступило в ведомство во вторник, 6 ноября.

«Удивительно, как ФАС вообще рассматривает такие жалобы, когда они касаются снижения цены для дальневосточников и тех, кто изначально любит рыбу и имеет право ее потреблять», — выразил удивление Кожемяко.

Врио губернатора заявил, что президент ВАРПЭ Герман Зверев должен заниматься обеспечением населения рыбой, а не создавать условия для экспорта.

«ФАС должна заниматься вопросами картельных сговоров в случае повышения цены, а никак не понижения цены... Для меня было странным это заявление», — указал врио Кожемяко.