Песков прокомментировал отказ на участие в Давосском форуме российским бизнесменам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ в участии в Давосском экономическом форуме нескольким российским бизнесменам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что в Давос не пригласили российских предпринимателей Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга, а также главу ВТБ Андрея Костина.

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«Дерипаска, Костин и Вексельберг стали теми, кем они стали, не благодаря форуму, а Давосский форум стал Давосским форумом благодаря таким бизнесменам. Поэтому, скажем так, отторгая таких бизнесменов, форум, собственно, рубит свои основы», — заявил Песков.

Он отметил, что в целом российское присутствие на форуме будет не таким широким.