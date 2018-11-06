«Роснефть» остается крупнейшим независимым производителем газа в РФ

«Роснефть» сохранила за собой звание крупнейшего независимого производителя газа в России по итогам третьего квартала, добыв 16,62 млрд м3 газа, говорится в опубликованной на сайте компании отчетности.

Это на 1% превышает показатели второго квартала.

«Добыча увеличилась преимущественно за счет развития мощностей проекта Зохр на шельфе Египта, а также роста добычи попутного нефтяного газа в связи со смягчением ограничений в рамках Соглашения ОПЕК+», — отмечается в сообщении НК.

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В рамках реализации проекта Роспан ведутся работы по антикоррозийной защите трубопроводов и эстакад на установке комплексной подготовки газа и конденсата Восточно-Уренгойского лицензионного участка, заканчивается монтаж технологического оборудования на установке регенерации метанола второй очереди. С запуском проекта (планируется в 2019 году) общая годовая добыча газа на Роспане превысит 19 млрд м3.

На территории ЯНАО Компания приступила к проекту по разработке Харампурского месторождения, которое является вторым после Роспана перспективным газовым проектом.

Опережающими темпами ведется освоение месторождения Зохр на шельфе Египта, запущенного в промышленную эксплуатацию в декабре 2017 года.

С учетом темпов развития месторождения, проектный уровень добычи в объеме более 76 млн м3 газа в сутки может быть достигнут уже в 2019 году.