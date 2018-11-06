Fitch прогнозирует отказ «Нафтогазу» во взыскании миллиардов с «Газпрома»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало на своем сайте прогноз по решению Стокгольмского арбитража по иску, поданному украинским «Нафтогазом» к «Газпрому».

В тексте документа представители агентства выражают сомнение в том, что «Нафтогаз» сможет взыскать денежные средства с «Газпрома» в рамках решения арбитража.

Реклама

Агентство присвоило еврооблигациям «Нафтогаза», которые планируются к выпуску в форме кредитных нот (LPN), предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг В-, а также рейтинг восстановления активов — RR4.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» удержал $9 млн переплаты «Газпрома» в счет долга.