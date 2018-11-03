В ЕС заявили о необоснованности антиукраинских санкций России

Евросоюз (ЕС) посчитал введенные Россией антиукраинские санкции необоснованными. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представительство ЕС в Киеве.

Как отмечается, в ЕС полагают, что необходимо избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации. В киевском ведомстве подчеркнули, что введенные российской стороной санкционные ограничения «не обоснованы».

Ранее в Кремле назвали антиукраинские санкции ответом на «упражнения» Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона зеркально ответила на введенные Украиной санкции.