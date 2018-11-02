В Совфеде предположили о наличии санкционного списка с фамилией Коломойского

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал слова украинского предпринимателя и бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского о том, что его имя «лично» вычеркнул из санкционного списка России президент Украины Петр Порошенко, передает НСН.

«Мне трудно себе представить, что санкционные списки составляются таким образом, поэтому думаю, что это не очень удачная шутка со стороны господина Коломойского. Мотивы, почему он не оказался в списке, мне неизвестны. Допускаю, что есть второй санкционный список, который может появиться в случае необходимости, и там его фамилия может оказаться, как вариант», — сказал Морозов.

Реклама

Сенатор также отметил, что Коломойский «преувеличивает значимость своей собственной фигуры».

Ранее сообщалось, что Коломойский объяснил свое отсутствие в санкционном списке России.