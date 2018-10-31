Аналитики предупредили о затяжной рецессии британской экономики без соглашения по Brexit

Аналитики агентства Standard & Poor's предсказали длительный спад роста британской экономики в случае, если премьер-министру Великобритании Терезе Мэй не удастся заключить соглашение по Brexit (выход из ЕС), сообщает The Guardian.

Сообщается, что в этом случае уровень безработицы вырастет с 4 до 7,4% к 2020 году. Цены на недвижимость упадут на 10% в течение двух лет. Доходы домашних хозяйств снизятся на 2700 фунтов стерлингов ($3,4 тыс) в год. Также отмечается, что уровень инфляции составит 4,7% к 2019 году.

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В S&P выразили надежду на то, что Великобритании удастся достигнуть соглашения с ЕС. Однако эксперты предупредили, что в последние месяцы шансы неудачного варианта развития событий стали очень высоки, и они вынуждены предупредить международных инвесторов о возможных рисках.

Ранее более 1 млн британцев высказались за новый референдум по Brexit.