Россия заблокировала созыв арбитража по спору с ЕС из-за свинины

В Минэкономразвитии проинформировали, что российская сторона заблокировала запрос Евросоюза на создание новой третейской группы Всемирной торговой организации (ВТО) в связи со спором о свинине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет о споре DS475 «Российская Федерация — меры в отношении импорта живых свиней, свинины и другой свиноводческой продукции из ЕС». ЕС обвиняет российскую сторону в неисполнении принятого ранее решения по этому спору, а Россия утверждает, что еще в декабре прошлого года предприняла конкретные шаги для приведения ограничительных мер в соответствие с правилами организации и направила все необходимые документы в ВТО и ЕС.

Реклама

«На очередном заседании органа ВТО по разрешению споров Российская Федерация заблокировала учреждение третейской группы в рамках спора DS475», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор может запретить всю продукцию со свининой из Белоруссии.