Минстрой заявил о «поплывших» показателях по ипотеке

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев рассказал о «поплывших показателях в нацпроекте по ипотеке». Об этом сообщает корреспондент «Газеты. Ru».

«Сегодня некоторые показатели уже поплыли. Если мы с вами в национальном проекте ставили процентную ставку по ипотеке 9,5%, то мы прекрасно с вами понимаем, что врядли эти показатели у нас с вами будут», — заявил Якушев.

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По его словам, то, что будет происходить на рынке ипотеки, зависит от экономической ситуации. Он напомнил, что администрирует национальный проект Минфин России.

Ранее эксперты рассказали «Газете.Ru», что рост ставок по ипотеке, а также снижающиеся доходы россиян приведут к «охлаждению» ипотечного рынка.