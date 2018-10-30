Рубль незначительно растет к доллару и евро на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль незначительно повышается по отношению евро и доллару.

Отмечается, что курс евро по данным на 10.03 мск снизился на 5 коп. и составил 74,84 руб. При этом курс доллара уменьшился на 11 коп. и достиг показателя в 65,74 руб.

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Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае введения новых санкций против России у жителей страны не возникнет проблем с долларовыми вкладами.