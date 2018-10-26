Украинский политик рассказал о газовом обмане в стране

Украинский политик, глава платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак рассказал, как украинцев обманывают в ситуации с газом. Об этом сообщает NewsOne.

По словам Спивака, слова о том, что Украина слезла с «российской газовой иглы», — это миф. Он объяснил, что из Европы российский газ закупается реверсным путем. Спивак также отметил, что Украина сама добывает достаточное количество газа.

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«Наше государство добывает почти 19-19,5 миллиардов кубических метров газа, при этом все население Украины потребляет 17 миллиардов кубических метров газа», — сказал он.

Также глава платформы «Национальная стратегия развития» рассказал, что поднятие цены на газ выгодно «Нафтогазу», который, по словам Спивака, является аферой.

«Мы же с вами переплачиваем в 6-8 раз цену за газ. Как реализуется эта афера? Они берут украинский газ, российский газ, «бадяжат» его и получают с этого сверхприбыль», — сказал он.

Ранее МВФ потребовал от Украины дальнейшего повышения цены на газ.